MotoGp 2020, Gp Teruel: pole Nakagami. Video e highlights qualifiche

Il giapponese Takaaki Nakagami su Honda ha ottenuto la pole del Gp del Teruel, classe MotoGp, in programma domenica 25 ottobre sulla pista di Aragon, in Spagna. Per lui è la prima pole nella classe regina. In prima fila partiranno anche Franco Morbidelli con la Yamaha e Alex Rins con la Suzuki. Seconda fila con Vinales, Zarco e Quartararo.