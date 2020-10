MotoGp Aragon, vince Alex Rins: gli highlights della gara in Spagna

La vittoria di Rins

Per Rins si tratta del primo successo quest’anno: è la sua terza vittoria in top-class, la prima da Silverstone 2019. Il pilota spagnolo è l’ottavo vincitore in queste prime 10 gare del Motomondiale: è un record. “Ho cercato di mantenere la calma e gestire la gomma posteriore, questa vittoria è fantastica, dedicata a tutti i tifosi, al team e alla mia famiglia”, ha detto Rins a Sky Sport.

Mir leader del Mondiale

Sul podio, tutto spagnolo, anche Alex Marquez e Joan Mir. Il pilota della Suzuki, grazie al terzo posto nel Gp di Aragon, è il nuovo leader della classifica mondiale 2020: ha superato il francese Fabio Quartararo che, dopo la partenza in pole, si è dovuto accontentare del diciottesimo posto (forse problemi alle gomme) e ha perso la vetta della classifica iridata. Mir ha 121 punti, segue Quartararo con 115, Maverick Vinales con 109 e Andrea Dovizioso con 106. I sei punti di vantaggio di Mir su Quartararo sono il gap più piccolo dal 1993, quando c'erano solo 3 punti tra Kevin Schwantz e Wayne Rainey. Un’altra curiosità: Mir si ritrova in testa al Mondiale senza vittorie. “È fantastico essere in cima al Mondiale, anche se non sono tanto contento della gara di oggi, negli ultimi giri ho avuto qualche problema con l'avantreno”, ha detto a Sky Sport.