MotoGp Francia, vince Petrucci: video highlights della gara a Le Mans

Il ducatista trionfa sul bagnato nella decima gara della stagione. Al comando quasi dall'inizio alla fine, è riuscito a resistere fino al traguardo agli attacchi di Alex Marquez e Pol Espargaro. Quarto Dovizioso, che guadagna preziosi punti in ottica Mondiale. Altra delusione per Rossi che cade subito dopo il via: terza gara consecutiva senza punti

Sotto l'acqua di Le Mans, Danilo Petrucci vince il GP di Francia della MotoGP davanti ad Alex Marquez e Pol Espargarò e si riscatta da una prima parte di stagione difficile. Per il ducatista una vittoria di forza, dopo la testa della gara - tutta disputata sul bagnato - conquistata al secondo giro, difesa dagli attacchi di Dovizioso e Rins nella seconda parte, e poi sofferta negli ultimi due giri con la rimonta da dietro di Alex Marquez. Subito a ridosso del podio, in quarta posizione, finisce Andrea Dovizioso, in difficoltà con le gomme nella parte finale della gara. Nuova delusione per Valentino Rossi, che cade subito dopo la partenza senza poter ripartire: per lui si tratta della terza gara consecutiva a bocca asciutta nel Mondiale 2020.