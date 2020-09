14/15 ©Getty

In un primo momento Arkadiusz Milik, erede designato dai giallorossi, avrebbe dovuto far partire il valzer di prime punte che avrebbe portato Dzeko alla corte di Pirlo. La trattativa tra la Roma e il giocatore non si è però concretizzata. Al momento, l'attaccante polacco - il cui contratto scadrà la prossima stagione - è ancora in forza al Napoli. Le uniche piste ancora valide per lui portano alla Premier League, con Tottenham ed Everton alla finestra