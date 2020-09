Bologna-Parma 4-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Il Bologna cala il poker nel derby della via Emilia con il Parma nel posticipo della seconda giornata di Serie A. Di Soriano (doppietta), Skov Olsen e Palacio i gol dei rossoblù, per i ducali salva l’onore Hernani per il 4-1 finale con cui la squadra di Mihajlovic riscatta l’esordio con sconfitta contro il Milan.

Doppio Soriano nel primo tempo

approfondimento

Coronavirus, 14 tesserati positivi al Genoa: 11 sono giocatori

Al Dell’Ara partono meglio gli ospiti con Gervinho che va al tiro dopo un minuto di gioco, ma sono i padroni di casa a sbloccare il risultato al 15’ con Soriano che sugli sviluppi di n corner battuto dalla sinistra sbuca sul secondo palo e appoggia di testa in rete. I gialloblù reagiscono, ma è ancora Soriano a colpire con una conclusione dal limite a giro che leggermente deviata finisce al sette. La prima frazione termina senza altre grosse emozioni e con il Bologna che legittima con il possesso palla il doppio vantaggio.

I rossoblù calano il poker, Hernani per l’onore

La ripresa inizia come la prima frazione, con il Parma in attacco ma senza risultati apprezzabili. Letale invece la formazione di Mihajlovic, sugli scudi sempre Soriano che mette Skov Olsen a tu per tu con il portiere avversario per un’occasione impossibile da sbagliare (56’). Al 67’ lampo gialloblù di Hernani che approfitta della prima sbavatura della difesa felsinea per accorciare le distanze. Il Bologna però non si ferma è al 76’ Iacoponi viene espulso per avere abbattuto Palacio lanciato a rete, l’arbitro prima concede il rigore poi torna sui suoi passi e lo tramuta in una punizione dal limite. La punizione finale al Parma la infligge però Palacio al 91’ con un sinistro potentissimo che si infila sotto alla traversa.

BOLOGNA-PARMA 4-1

16' e 30' Soriano (B), 56' Skov Olsen (B), 67' Hernani (P), 91' Palacio (B)



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey (80' Denswil); Shouten, Poli (64' Medel); Skov Olsen (92' Orsolini), Soriano, Barrow (80' Sansone); Palacio (92' Santander). All. Mihajlovic

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Bruno Alves, Iacoponi, Darmian; Hernani, Brugman (81' Grassi), Kucka (81' Dermaku); Dezi (58' Siligardi); Karamoh (81' Adorante), Gervinho (69' Sprocati). All. Liverani



Espulso: Iacoponi al 76'

Ammoniti: Kucka (P), Laurini (P), Sansone (B)