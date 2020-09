MotoGp, qualifiche Gp di Catalogna; Morbidelli in pole, terzo Rossi

Franco Morbidelli su Yamaha Petronas ha conquistato la pole position nel Gran premio di Catalogna in Spagna. Terzo Valentino Rossi dietro a Fabio Quartararo, secondo. In dietro la Ducati del leader del mondiale Andrea Dovizioso solo diciassettesimo

Rossi: "Prima fila sempre bella, oggi di più"

"Abbiamo lavorato bene, già a partire dal venerdì. Sapevo di avere un bel passo e di poter essere competitivo, ma fare un buon giro in qualifica è sempre difficile. Sono riuscito a guidare bene, al limite, senza fare errori, quindi sono contento". Valentino Rossi festeggia con la prima fila nel Gp di Catalogna la firma del contratto con Yamaha Petronas. "Essere in prima fila è sempre bello, perché è molto importante per la gara, in una giornata così è ancora più bello". "Oggi - aggiunge Rossi al termine delle qualifiche - è una giornata speciale perche' ho firmato il contratto per correre anche l'anno prossimo, sono molto contento per questo".