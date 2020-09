Caso Diawara, il giudice sportivo: Verona-Roma 3-0 a tavolino

Il giudice sportivo della serie A ha inflitto lo 0-3 a tavolino alla Roma per aver schierato sabato nella partita di esordio del campionato contro il Verona il centrocampista Diawara, non incluso nella lista dei 25 giocatori della rosa.

Sul campo la partita era terminata 0-0, ma il risultato è stato successivamente rimesso in discussione quando è emerso che il giocatore guineano per errore non era stato inserito nella lista dei 25 giocatori della rosa perché ancora considerato dalla società giallorossa un under 22, quando in realtà aveva compiuto 23 anni lo scorso 17 luglio. Diawara non avrebbe dovuto quindi essere schieratoLa Roma ora ha la possibilità di presentare ricorso contro la decisione.