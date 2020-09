Juventus, operazione Morata. Lo spagnolo a un passo dal ritorno

Archiviata la prima vittoria in campionato è nuovamente tempo di calciomercato. Viste le difficoltà nel raggiungere Dzeko, i bianconeri accelerano per riportare all'ombra della Mole l'attaccante spagnolo

Sarebbe Alvaro Morata il nuovo obiettivo della Juventus per rinforzare il reparto avanzato. Secondo Gianluca Di Marzio l’accordo con l’attaccante dell’Atletico Madrid sarebbe addirittura in chiusura e il giocatore atteso a Torino già domani. L’accordo tra i due club prevederebbe un prestito oneroso a 9 milioni di euro, con diritto di riscatto (senza obbligo) fissato a 45 milioni di euro, con la possibilità di rinnovare il prestito per un ulteriore anno.

Suarez all'Atletico e Morata alla Juventus

Nonostante l’esame di italiano passato, il futuro di Suarez non sarebbe nel Bel Paese. L'apertura dell'Atletico alla cessione in prestito di Morata, infatti, sarebbe stata accelerata proprio dall'imminente approdo del Pistolero alla corte del Cholo Simeone. Tra l’attaccante e i Colchoneros ci sarebbe un accordo di massima per un contratto biennale, il trasferimento dovrebbe essere formalizzato non appena il giocatore si sarà liberato dal Barcellona. Proprio nelle prossime ore, secondo il quotidiano catalano Sport, dovrebbe arrivare la rescissione del contratto che lega Suarez e al Barça.