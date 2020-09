Calciomercato, Suarez ha superato l’esame di italiano a Perugia

Luis Suarez ha superato uno degli ultimi passaggi per ottenere il passaporto comunitario (almeno per il nostro calcio): l’esame di italiano. L’ attaccante del Barcellona ha preso un volo per l'Italia ed è atterrato a Perugia oggi, attorno alle 15, dopo il regolare allenamento con i compagni di questa mattina. Si è poi diretto all’Università per Stranieri del capoluogo umbro, uno degli enti presso cui si può sostenere l’esame per accedere al doppio passaporto.

Il test e l'iter burocratico

Suarez ha superato rapidamente e senza problemi il test linguistico, che si è svolto in forma scritta e orale. Tuttavia, anche dopo questo passaggio l’arrivo del passaporto non sarà immediato. I tempi, probabilmente lunghi, rappresentano un deterrente per la Juventus. Anche per questo i bianconeri nelle ultime ore si sono avvicinati molto a Dzeko, il cui arrivo è legato alla chiusura della trattativa tra Milik e la Roma.

L'intreccio Milik - Dzeko

L’attaccante del Napoli ha iniziato a considerare seriamente l’ipotesi del trasferimento ai giallorossi. L’offerta è di 5 anni di contratto a 5 milioni di euro a stagione, e Milik ha già cominciato a parlarne con la famiglia, preparando un eventuale addio al Napoli. A questa eventualità è legato il successivo passaggio di Dzeko alla Juventus, che resta ora il principale candidato. Se la sua firma arrivasse a breve, fermerebbe tutto l’iter burocratico di Suarez.