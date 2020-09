Stasera Milan Bologna, probabili formazioni e dove vederla

Milan e Bologna si affrontano alla prima giornata del campionato per la terza volta. L’appuntamento è per le 20.45 di questa sera allo stadio Giuseppe Meazza: i rossoneri di Stefano Pioli, che nel primo impegno ufficiale della stagione hanno battuto lo Shamrock Rovers per 2-0, accedendo al turno successivo dei preliminari di Europa League, ospitano i rossoblù di Sinisa Mihajlovic. La partita sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1 e in streaming sulla piattaforma Sky Go.

La corsa del Milan verso la Champions League

Il Milan insegue i primi 3 punti della stagione per avviare la corsa verso l'obiettivo dichiarato della qualificazione alla prossima Champions League. C'è entusiasmo dopo gli ottimi risultati nel finale della scorsa stagione e gli acquisti di Tonali e Brahim Diaz. Ibrahimovic e compagni, però, dovranno fare attenzione stasera contro la formazione rossoblù. Nel Bologna, subito titolare l'ultimo arrivato De Silvestri, con Tomiyasu che scala centralmente. Chance da titolare per Orsolini nel tridente con Palacio e Barrow.

Le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T.Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.