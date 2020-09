Juventus-Sampdoria 3-0: video, gol e highlights di Serie A

Tre gol e gran prestazione della Juventus che inaugura la stagione 2020/2021 di serie A con una vittoria. La squadra allenata da Andrea Pirlo batte meritatamente la Sampdoria grazie alle reti di Kulusevski, Bonucci e Cristiano Ronaldo. Ottima la prestazione dello svedese già entrato in grande sintonia con Cristiano Ronaldo, così come quella di McKennie, altro nuovo acquisto dei bianconeri e che ha offerto grande sostanza al centrocampo bianconero. Per il quinto anno consecutivo la Juventus vince la partita d’esordio.

Primo tempo: Kulusevski di precisione

Sorprende subito Andrea Pirlo schierando in difesa il giovane Frabotta e il nuovo acquisto McKennie a centrocampo. In attacco la coppia inedita formata da Cristiano Ronaldo e Dejan Kulusevski. Padroni di casa subito decisi a fare la partita e che mostrano una maggiore aggressione nel recuperare velocemente la palla. Danilo rompe il ghiaccio con un bel tiro dalla distanza, mentre all’11 Cristiano Ronaldo impensierisce un attento Audero. A sbloccare il risultato è Kulusevski che, dopo solo 13 minuti dal suo debutto, porta in vantaggio la Juventus. Grande azione dei bianconeri, la palla arriva all’ex Parma sul centro destra che non ci pensa su due volte e mira l’angolo sul secondo palo con uno splendido e preciso calcio a giro. Il vantaggio non rallenta il ritmo della Juventus che vuole subito chiudere la partita. Cristiano Ronaldo colpisce la traversa con un gran tiro da posizione leggermente defilata, mentre al 34’ da ottima posizione calcia fuori. Negli ultimi minuti della prima frazione è la Sampdoria ad affacciarsi nell’area avversaria con Bonazzoli e Depaoli ma quest’ultimo dalla distanza conclude fuori.

Secondo tempo: Bonucci chiude la partita

Nella ripresa la Sampdoria alza il baricentro con l’ingresso di Quagliarella e Ramirez e la partita diventa più equilibrata. Si vede in attacco Frabotta con Audero che se la cava in due tempi, ma è sempre Cristiano Ronaldo ad inseguire il primo gol stagionale. Un paio di conclusioni ribattute e due interventi provvidenziali della difesa impediscono al portoghese di andare in gol. Con il passare dei minuti, il ritmo rallenta e la Juventus concede campo alla Sampdoria senza però rischiare grossi pericoli. Il raddoppio provvidenziale arriva al 79’ con Bonucci che sfrutta un errore sugli sviluppi di un corner e batte Audero. Il 2-0 rende paradossalmente ancora più divertente la partita. La Sampdoria prova a riaprire tutto con un’incornata di Ekdal deviata da Bonucci, Szczesny è bravo a bloccare il pallone sulla linea. Risponde McKennie con un tiro che Audero salva miracolosamente sulla linea con l'aiuto del piede. Quagliarella va vicinissimo ad accorciare le distanze con una conclusione che lambisce il palo, ma ci pensa Cristiano Ronaldo a chiudere i conti siglando il 3-0. Servito da Ramsey, il portoghese entra in area e batte Audero.

Il tabellino

Juventus-Sampdoria 3-0

Reti: 13' pt Kulusevski (J), 33' st Bonucci (J), 43' st Cristiano Ronaldo (J).



Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini (38' st Demiral); Cuadrado (33' st Bentancur), Ramsey, McKennie, Rabiot, Frabotta (22' st De Sciglio); Kulusevski (37' st Douglas Costa), Cristiano Ronaldo. A disp.: Buffon, Pinsoglio, L. Pellegrini, Rugani, Arthur, Portanova, Nicolussi, Vrioni. All.: Pirlo.

Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Tonelli (1' st Yoshida), Colley, Augello; Depaoli (1' st Ramirez), Thorsby (25' st Damsgaard), Ekdal, Jankto, Leris (1' st Quagliarella); Bonazzoli (25' st Verre). A disp.: Ravaglia, Avogadri, Chabot, Regini, Ferrari, Vieira, La Gumina. All.: Ranieri.

Ammoniti: Frabotta (J); Tonelli (S). Recupero: 0' pt, 2' st.