Higuain e la Juve ai saluti: l'attaccante pronto a rescindere.

Il giocatore argentino ha raggiunto un accordo per interrompere il rapporto con la squadra di Pirlo. Prima di formalizzarlo, però, vanno definiti gli ultimi dettagli con l'Inter Miami

Gonzalo Higuain e la Juventus sembrano ormai pronti a salutarsi. L'attaccante arrivato a Torino nel 2016, secondo quanto riferisce Sky Sport , ha trovato un accordo economico per l'interruzione del rapporto con i bianconeri ( LA FOTOSTORIA ).

Destinazione Miami

Higuain è in vaggio verso Miami, dove dovrebbe formalizzare un accordo con la squadra che ha già ingaggiato Matuidi. Sarebbero da sistemare solo gli ultimi dettagli, poi - se l'accordo sarà raggiunto - arriverà la comunicazione ufficiale. In quel caso, Higuain saluterà la Juventus dopo 66 gol in 149 partite giocate.