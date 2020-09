Atletica, Crippa record italiano nei 5.000, 'cancellato' Antibo

Il mezzofondista: "Ci provavo da tre anni"

"Erano tre anni che ci provavo, finalmente il grande risultato è arrivato. Sono contentissimo". Sono queste le prime parole di Yeman Crippa. "Spero che un mito come Totò Antibo non ce l'abbia con me - dice sorridendo il mezzofondista azzurro -. Gli ho tolto un altro record, ma so che faceva il tifo per me. Era l'obiettivo della mia stagione e averlo ottenuto significa che sono sulla strada giusta. Mi ha dato una grossa mano Kiplimo (vincitore in 12'48"63), poi lui è andato via e soffrendo ho tenuto duro. Avrei voluto provare restare sotto i 13 minuti, è sfumato di poco ma ci riproverò".