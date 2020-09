Durante la partita contro Busta valida per gli ottavi, il numero 1 del mondo di tennis ha scagliato con violenza, per la rabbia di aver perso un punto, una palla e ha involontariamente colpito una giudice all'altezza della gola. Il giocatore è andato subito a verificare le sue condizioni, ma da regolamento è stato estratto per lui il cartellino rosso