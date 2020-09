Ciclismo, i Mondiali 2020 assegnati a Imola

L'ambita competizione internazionale è stata assegnata dall'Unione Ciclistica Internazionale all'Italia e all'Emilia-Romagna. Inizialmente la rassegna iridata era in programma in Svizzera, ad Aigle-Martigny, ma è stata annullata. La base logistica dell'evento sarà dunque l'Autodromo. Battuta la concorrenza della Plache de Belles Filles in Francia

I Mondiali di ciclismo sono stati assegnati a Imola. Così ha deciso l'Unione Ciclistica Internazionale sull'attesissima competizione che si svolgerà fra il 24 e il 27 settembre. Inizialmente la rassegna iridata era in programma in Svizzera, ma è stata annullata. La base logistica dell'evento sarà dunque l'Autodromo. Battuta la concorrenza della Plache de Belles Filles in Francia. Il Mondiale torna a Imola dopo 52 anni: nel 1968 vinse Vittorio Adorni, con una fuga solitaria e un distacco di quasi 10' sul secondo classificato.

Il passo indietro della Svizzera approfondimento Ciclismo, i mondiali 2020 cancellati per il coronavirus Il 27 settembre, quindi, le celebrazioni per la fine del campionato del mondo di ciclismo si terranno a Imola. Inizialmente la scelta non era ricaduta sull’Italia ma sulla Svizzera, ad Aigle-Martigny. Ma pochi giorni fa gli elvetici hanno annunciato il loro passo indietro: troppi rischi a causa dell’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). L’Uci ha optato così per l’Emilia-Romagna, ritenendo il nostro Paese sicuro anche sul fronte delle misure anti contagio. Successo per l'Emilia-Romagna L’Emilia Romagna mette così a segno un altro successo, dopo il doppio appuntamento del Motomondiale a Misano il 13 e il 20 settembre e dopo il ritorno del gran premio di Formula Uno, sempre a Imola, il primo novembre. Ma ora dovrà pensare a organizzare in fretta questa edizione del mondiale di ciclismo ottenuta con un colpo di scena. Non ci saranno le corse giovanili. Correranno gli élite, donne e uomini: il 24 e il 25 ci saranno le gare a cronometro, il 26 il mondiale femminile e il 27 la corsa che assegna la maglia iridata fra i professionisti.