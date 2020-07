F1, torna il Gp a Imola: possibile data l'1 novembre

La Formula Uno torna a Imola. La notizia verrà ufficializzata nel pomeriggio con una conferenza stampa convocata dagli organizzatori che riporteranno il gran premio sul circuito del Santerno dopo un’assenza di quasi 15 anni. Secondo quanto riferisce l'Ansa, la data individuata dovrebbe essere l’1 novembre. Una notizia molto attesa da tutto il mondo dell’automobilismo, da quando nel 2006 si era interrotto il Gp di San Marino. Il circuito di Imola è rimasto nella memoria della gente anche per il drammatico incidente in cui nel 1994 perse la vita Ayrton Senna, segnando in maniera indelebile la storia dello sport mondiale.