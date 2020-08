Champions League, Orsato arbitrerà la finale tra Psg e Bayern Monaco

Nella finale di Lisbona sarà assistito dai connazionali Lorenzo Manganelli e Alessandro Giallatini. Per il fischietto di Montecchio Maggiore è la prima grande finale europea

Parlerà anche italiano la finale della Champions 2020 fra Paris Saint Germain e Bayern Monaco in programma domenica 23 agosto al Da Luz di Lisbona. Infatti l'Uefa ha designato come arbitro Daniele Orsato, che potrà contare sugli assistenti Lorenzo Manganelli e Alessandro Giallatini. Il quarto uomo sarà invece il rumeno Ovidiu Haegan dalla Romania. L'arbitro addetto alla Var sarà Massimiliano Irrati coadiuvato dal collega italiano Marco Guida e dagli spagnoli Roberto Diaz Pe'rez del Palomar e Alejandro Hernàndez.

Per Orsato è la prima finale di una grande competizione europea

Orsato, 44 anni, è arbitro internazionale dal 2010 ed è alla prima grande finale in una competizione europea. In questa edizione della Champions League è già stato chiamato ad arbitrare otto partite tra cui l'ottavo di finale tra Manchester City e Real Madrid. La scorsa stagione il fischietto di Montecchio Maggiore (Vicenza) era stato designato come quarto uomo della finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal.