Cagliari Calcio, 3 positivi al Covid: a rischio il ritiro di Aritzo

Almeno tre giocatori positivi al coronavirus, forse addirittura cinque (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE), un piccolo focolaio all'interno di una squadra di Serie A dalle dimensioni ancora non note. Così il Cagliari calcio rischia di dover annullare la partenza per il ritiro precampionato di Aritzo che sarebbe dovuto cominciare il 20 agosto, in preparazione della nuova stagione che vedrà il via il weekend del 19 settembre.

Già ufficiale la positività del bulgaro Despodov

La notizia era stata preceduta di un giorno dal comunicato con cui la società annunciava la positività al coronavirus di Kiril Despodov, l'attaccante bulgaro che ha passato l'ultima stagione in prestito allo Sturm Graz e che ora si trova in patria dove ha iniziato il suo periodo di quarantena. Ancora ignoti i nomi dei calciatori contagiati, nel pomeriggio il gruppo dei 27 convocati dall'allenatore Eusebio Di Francesco non ha preso parte a quello che sarebbe dovuto essere il primo allenamento della stagione. "Daremo i dati ufficiali solo quado arriveranno i risultati di tutti i tamponi", ha detto il presidente Tommaso Giulini. Nella giornata del 19 agosto anche il portiere della Roma, Antonio Mirante, aveva comunicato la sua positività al Covid-19 attraverso un post su Instagram.