Valentino Rossi: "Video incidente tra Zarco e Morbidelli fa paura"

Il campione ha postato su Instagram il video dello schianto avvenuto domenica durante la gara della MotoGP in Austria, quando è stato sfiorato da una Yamaha senza pilota a 280 chilometri l'ora: “È passata talmente forte che io non l’ho neanche vista”

“Le immagini dalla mia telecamera sono quelle che mi fanno più paura, perché da qui si può capire la velocità con cui la moto di Franco ha attraversato la pista proprio davanti a me. è passata talmente forte che io non l’ho neanche vista”. Sono le parole che accompagnano il post su Instagram di Valentino Rossi, che torna così sull’incidente che lo ha visto, indirettamente, protagonista dell’incidente tra Zarco e Morbidelli durante il MotoGP d’Austria .

"Deve far riflettere tutti"

approfondimento

MotoGp, incidente choc Zarco-Morbidelli: Rossi rischia la vita. VIDEO

“Miracolosamente non si è fatto male nessuno – ha aggiunto Valentino - ma spero che questo incidente faccia riflettere tutti, soprattutto noi piloti”. Lo stesso Rossi, sfiorato da una Yamaha senza pilota a 280 chilometri l'ora, aveva detto domenica dopo la gara di "non aver mai avuto così tanta paura in tutta la carriera".