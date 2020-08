13/15 ©Getty

Quello di Dusseldorf sarà il terzo confronto in Europa tra Inter e Shakhtar. Gli unici precedenti risalgono al 2005, alla doppia gara valida per i preliminari di Champions League. L'Inter di Mancini conquistò la qualificazione alla fase dei gironi vincendo all'andata per 2-0 con le reti di Martins e Adriano, per poi pareggiare al ritorno per 1-1 con un gol di Alvaro Recoba