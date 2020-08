MotoGP Austria, vince Dovizioso davanti a Mir e Miller

Seconda la Suzuki dello spagnolo Joan Mir, terza un'altra Ducati, quella dell'australiano Jack Miller. Quinto Valentino Rossi. Paura in pista per un incidente tra Morbidelli e Zarco

Divorzio di miele per Andrea Dovizioso. Il giorno dopo aver annunciato l'addio alla Ducati a fine stagione, il pilota ha vinto il gran premio d'Austria, classe MotoGp. Seconda la Suzuki dello spagnolo Joan Mir, terza un'altra Ducati, quella dell'australiano Jack Miller. Quinto Valentino Rossi. Nella gara caratterizzata dal pauroso incidente tra Zarco e Morbidelli con le moto dei due che hanno sfiorato Vinale e Rossi, quarto è arrivato Binder con la sua Ktm. Settimo e dodicesimo gli altri italiani in gara: Petrucci e Pirro sempre su Ducati. Solo ottavo il leader del campionato Quartararo. La classifica vede quindi in testa il francese a 59 punti seguito da Vinales (oggi decimo) a 42 punti e poi gli italiani Morbidelli e Dovizioso a 31 punti.

Morbidelli in osservazione per 24 ore

Franco Morbidelli non avrebbe comunque riportato nessuna frattura nell'incidente che lo ha coinvolto. Il pilota della Yamaha è stato sottoposto a Tac e risulterebbero solo contusioni a un fianco, mano e testa. Proprio per questo, hanno spiegato i sanitari a Sky, Morbidelli resterà probabilmente in osservazione per 24 ore in ospedale.