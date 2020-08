MotoGP, manager Dovizioso: "Non rinnoverà con la Ducati"

"Riteniamo che non ci siano condizioni per continuare insieme", dice Simone Battistella, "ma non lascerà la MotoGP"

Le strade di Andrea Dovizioso e della Ducati si separeranno al termine della stagione 2020. L'ufficialità è arrivata direttamente dal manager del pilota, Simone Battistella, dopo un incontro con la dirigenza del team di Borgo Panigale nel paddock di Spielberg: "Abbiamo comunicato a Ducati che Andrea non ha intenzione di continuare per i prossimi anni, adesso vuole concentrarsi sulle prossime gare. Riteniamo che non ci siano le condizioni per continuare insieme. Non abbiamo mai parlato in concreto della parte economica, non ci sono state proposte o negoziazioni. La decisione in questo caso l'ha presa il pilota, preferisce fermarsi con la Ducati, vuole essere sereno e concentrato sul campionato in corso. Inoltre vuole togliere questo disturbo di mezzo, stava diventando abbastanza pressante la questione del rinnovo e delle negoziazioni".