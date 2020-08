MotoGP Austria, Yamaha Vinales in pole, 12/o Rossi

Maverick Vinales su Yamaha ha conquistato la pole position nel Gran Premio d'Austria classe MotoGp. Parte in seconda posizione Jack Miller su Ducati Pramac davanti al leader del mondiale, il francese Fabio Quartararo. Solo dodicesimo Valentino Rossi.

approfondimento

MotoGP, manager Dovizioso: "Non rinnoverà con la Ducati"

Quarto tempo e seconda fila per Andrea Dovizioso che poco prima delle qualifiche aveva fatto sapere che l'anno prossimo lascerà la Ducati. Per Vinales è la prima pole stagionale, la decima nella classe regina. Settima posizione alla partenza per Franco Morbidelli su Yamaha Petronas.