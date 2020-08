1/15 ©Getty

Bruttissima caduta al Giro della Lombardia per il ciclista Remco Evenepoel, che è finito in un burrone nella discesa che dalla Colma di Sormano porta al Lago di Como. A riferirlo e' stato uno dei tecnici del team belga in collegamento telefonico con Rai Sport. Al momento si sa che il giovane ciclista è cosciente e ha riportato un forte colpo alla gamba destra