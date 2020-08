Messi all'Inter? Intanto compra casa nella via della sede del club

Due indizi non fanno una prova, ma bastano per fare sognare il popolo nerazzurro. Dopo il padre, anche Leo Messi ha acquistato casa a Milano. C’è di più. Il fuoriclasse del Barcellona ha comprato casa nella via della sede dell’Inter, in uno dei nuovi grattacieli di recente costruzione, la Torre Solaria. Lo svela Sport Mediaset. Si tratta ovviamente di una dimora extra lusso tra via Melchiorre Gioia e via della Liberazione.