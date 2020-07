Messi all'Inter? Bartomeu: rimane al Barcellona

“Ha detto molte volte che vuole ritirarsi qui, non ho nessun dubbio sul fatto che rinnoverà", ha dichiarato il massimo dirigente dei catalani al Mundo Deportivo

“Messi all’Inter? Più facile spostare il Duomo”. Antonio Conte lo aveva anticipato, il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu sembra confermare che il sogno del numero 10 dei catalani in nerazzurro è destinato a restare tale. “Ha detto molte volte che vuole ritirarsi qui, non ho nessun dubbio sul fatto che rinnoverà", ha dichiarato il massimo dirigente al Mundo Deportivo.

Le voci che si rincorrono da tempo sull’ipotetico colpo di mercato erano state rinvigorite nelle ultime ore dalla notizia che il padre del giocatore avrebbe acquistato casa a Milano e che la rete tv di proprietà di Suning presentando per il territorio cinese la gara tra Inter e Napoli aveva trasmesso l’immagine dell’ombra di Messi proiettata sulla facciata del Duomo. Se poi anche la smentita di Bartomeu sarà solo di facciata resta da vedere. In fondo in pochi credevano anche al trasferimento del grande rivale Ronaldo alla Juventus due anni orsono.