Coronavirus Argentina, la sorella di Maradona ha il Covid-19

Sarebbe asintomatica e la sua vicinanza metterebbe in pericolo l'ex Pibe de Oro, considerate le sue condizioni di salute. Il Diez non avrebbe comunque avuto contatti con lei negli ultimi tempi, come riporta il Clarin

Rita Maradona, più conosciuta come Kity, sorella di Diego sarebbe risultata positiva al Coronavirus, come riporta il Clarin. La donna sarebbe asintomatica starebbe quindi bene, ma sarebbe stata precauzionalmente isolata. La notizia è bastata a fare scattare l'allarme per lo staff di Dieguito che attualmente è in patria e allena il Gimnasia. L'ex Pibe de Oro per le sue condizioni di salute sarebbe potuto essere messo in pericolo da un eventuale contatto con la sorella che comunque non sembra avere avuto. Sarà precauzionalmente sottoposto domani a un tampone e potrà così tornare ad allenare la sua squadra.