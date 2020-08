Cristiana Capotondi è la nuova capodelegazione della Nazionale donne

"Sono emozionata"

L’attrice ha espresso tutta la sua gioia per essere stata scelta e dal sito della FIGC si possono leggere le sue parole: “Sono molto emozionata per la nomina e voglio ringraziare il presidente federale Gabriele Gravina per la fiducia accordata. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova esperienza e mettermi a disposizione della Ct Milena Bertolini, dello staff e delle calciatrici in vista degli importanti appuntamenti che ci attendono nei prossimi mesi. Sarà un onore dare il mio apporto al lavoro delle Azzurre e sostenerle in un viaggio che, a livello culturale e sociale, vale molto di più di quanto non possa esprimere il solo successo sportivo”

I nuovi capidelegazioni delle Nazionali dell'Italia

Per la Nazionale maggiore maschile è stato confermato Gianluca Vialli, che è tornato, dopo il periodo lontano dai campi, a far coppia con l'amico di sempre Roberto Mancini, c.t. degli azzurri. L'ex difensore dell'Inter Massimo Paganin conferma il ruolo per l'Under 21, mentre Evaristo Beccalossi, ex grande numeri 10 dell'Inter ricoprirà il ruolo di capodelegazione dell'Under 20 e l'ex olimpionica Manuela Di Centa sarò capodelegazione delle nazionali Under 16 e 17 delle squadre femminili. Qualche

Elenco dei capidelegazione delle Nazionali

Nazionale A: Gianluca Vialli; Nazionale Under 21: Massimo Paganin (dirigente accompagnatore: Vincenzo Marinelli); Nazionale Under 20: Evaristo Beccalossi; Nazionale Under 19: Gianfranco Serioli; Nazionale Under 17: Filippo Corti; Nazionale Femminile: Cristiana Capotondi (team manager: Barbara Facchetti); Nazionale Under 23 e Under 19 Femminile: Patrizia Recandio; Nazionale Under 17 e Under 16 Femminile: Manuela Di Centa; Nazionale Beach Soccer: Ferdinando Arcopinto.