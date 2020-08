Formula 1, Gp di Silverstone, vince Hamilton: video highlights

La gara

Il pomeriggio di Silverstone era cominciato con circa la metà dei piloti inginocchiati contro il razzismo, prima dell'esecuzione dell'inno britannico. Al via la corsa è stata rallentata da una doppia safety car, in pista per quasi 12 giri nei primi 20: una volta dopo che Kevin Magnussen si era perso una ruota per strada, poi per un brutto incidente al russo Daniil Kviat andato a sbattere: auto distrutta, ma nessuna conseguenza per lui. Da quel momento è cominciato il duello tra Hamilton e Bottas durato fino a 2 giri dal termine, mentre tutti gli altri facevano una gara a sé, accusando ritardi imbarazzanti. Sul finire, ecco il colpo di scena, esplodono le gomme a Bottas, poi a Hamilton e a Sainz che in quel momento era quinto, non c'è più tempo per recuperare. Bottas e Sainz vanno fuori dalla zona punti; Hamilton si salva per qualche centinaio di metri. Soprattutto, ordine d'arrivo rivisto in extremis e sospiro disollievo per la Ferrari che con Leclerc ("un colpo di fortuna", ha ammesso lui) sale sul podio e tiene botta in questa disgraziata stagione. Prossimo appuntamento sempre a Silverstone domenica 9 agosto per la quinta gara del 2020.