Formula 1, Sergio Perez positivo al Coronavirus

Sergio Perez non correrà a Silverstone perché positivo al Covid-19. Lo annuncia la Formula 1 su Twitter. Nel pomeriggio il pilota messicano della Racing Point (la 'Mercedes rosa' al centro delle polemiche dall'inizio della stagione) aveva avuto un test "non conclusivo". Il tampone è stato ripetuto ed è risultato positivo.

Il pilota è ora in quarantena così come i tecnici e i meccanici che sono stati a stretto contatto con lui. Per il momento, è confermato che il Gran Premio si correrà regolarmente. La F1 "insieme agli organizzatori locali e alle autorità sanitarie ha effettuato il tracciamento delle persone a contatto con il pilota".

Il protocollo

La Formula Uno segue un rigido protocollo, i componenti delle scuderie sono separati e quelli della Racing Point che lavorano con il messicano sono tutti in auto-isolamento e verranno sottoposti a una nuova serie di test.