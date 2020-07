Lewis Hamilton è il rapper XNDA, la rivelazione su Instagram

E’ riuscito a portare avanti di nascosto la sua carriera di cantante e autore di canzoni con lo pseudonimo XNDA per quasi 10 anni. Fino ad oggi. Lewis Hamilton ha rivelato su Instagram di essere il rapper XNDA e di essere stato protagonista di un featuring con Christina Aguilera nel brano “Pipe” del 2018. “Ho passato gli ultimi 10 anni e più scrivendo e registrando – ha scritto nel post – lavorando con alcune tra le più talentuose e splendide persone, cosa di cui sono grato. È stata la scoperta più incredibile. Trovare qualcosa che ami così tanto e che puoi fare solo per te stesso, per il tuo spirito, penso che sia un processo importante. Voglio dire che XNDA sono io – ha poi aggiunto - e sono onorato e grato a Christina per avermi dato un posto in cui utilizzare la mia voce”.

Il pilota inglese 35enne della Mercedes, molto impegnato nella lotta al razzismo e nel movimento Black Lives Matters, ha gettato finalmente la maschera e ha raccontato ai suoi fan che la musica rappresenta molto più di un passatempo, anzi spesso lo ha aiutato a superare momenti difficili. In questi anni ha scritto molte canzoni ma al momento non prevede di pubblicare un album.