Fifa, Infantino indagato, procedimento in Svizzera

Un'inchiesta contro il presidente della Fifa, Gianni Infantino, è stata avviata in Svizzera dove il procuratore federale straordinario Stefan Keller ha avviato un procedimento penale a carico del presidente della FIFA Gianni Infantino e del primo pubblico ministero dell'Alto Vallese Rinaldo Arnold. Le accuse sono in particolare di "abuso di autorità", "violazione del segreto ufficiale" e "ostruzione della "azione criminale". L'annuncio del procedimento arriva dopo le dimissioni del procuratore svizzero Michael Lauber, accusato per la sua gestione del Fifagate. Sotto la lente di ingrandimento ci sarebbero alcuni incontri informali tenutisi in diverse occasioni nel 2016 e nel 2017 tra Lauber, allora responsabile delle indagini del Fifagate, e Gianni Infantino, sollevando domande su una possibile collusione.