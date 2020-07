Torino-Roma 2-3: video, gol e highlights della partita di Serie A

La Roma risponde agli assalti del Milan e conquista aritmeticamente il quinto posto battendo il Torino per 2-3. Dzeko e Smalling ribaltano il vantaggio di Berenguer, nella ripresa Diawara su rigore firma il tris. Per il Torino primo gol in serie A di Singo

Torino-Roma danno vita ad una partita aperta e spiccatamente offensiva. A vincere la sfida, valida per la 37a giornata di serie A, è la squadra allenata da Fonseca. I giallorossi ribaltano l’iniziale vantaggio di Berenguer con Dzeko e Smalling. Nella ripresa Diawara e Singo ritoccano il risultato. Tre punti per la Roma e quinto posto in campionato.

Primo tempo: Dzeko e Smalling rispondono a Berenguer

Partita subito ricca di occasioni allo stadio Olimpico di Torino. Dopo soli 3 minuti Lukic ci prova di prima e trova la deviazione in angola, la Roma risponde con Spinazzola che all’8’ si divora il gol del vantaggio calciando centrale solo davanti al portiere Ujkani, brano a respingere con i piedi. Dopo un salvataggio in extremis di Nkoulou, arriva a sorpresa il vantaggio del Torino. Al 14’ Zaza serve una bella palla in verticale per Berenguer che salta il portiere in uscita e mette in rete. Immediato pareggio della Roma, imbucata di Mkhitaryan per Dzeko e il bosniaco con il mancino batte il portiere. Al 23’ arriva il sorpasso con Smalling che stacca in area di Smalling e con un colpo di testa a schiacciare sigla l’1-2. La Roma sfiora anche il tris ma il rasoterra di Dzeko viene deviato tempestivamente.

Secondo tempo: Diawara su rigore per il tris

Riparte bene il Torino che prova ad inizio della ripresa ad agguantare il pari. In contropiede la Roma sorprende la squadra di casa e Dzeko conquista un calcio di rigore per fallo di Djidji in area di rigore. Sul dischetto Diawara non sbaglia e firma il tris. La squadra di Longo non si arrende e prima colpisce il palo con Verdi dalla lunga distanza poi riesce ad accorciare le distanze con Singo che calcia in diagonale dalla destra e sorprende Pau Lopez. Primo gol in serie A per il classe 2000. La partita continua a regalare emozioni da una parte e dall’altra. Al 76’ Zaniolo sfiora il poker con una conclusione di prima intenzione che termina a un soffio dal palo. In pieno recupero annullato un gol a Dzeko dopo quasi 2 minuti di revisione dell'azione.

Il tabellino di Torino-Roma 2-3

TORINO (3-4-2-1): Ujkani; Lyanco (46' Djidji), Nkoulou, Bremer; Singo (88’ Adopo), Lukic, Meité, Ansaldi (75’ Belotti); Verdi, Berenguer (83’ Aina); Zaza. All. Longo

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres (72' Ibanez), Diawara, Cristante (72' Veretout), Spinazzola (50' Zappacosta); Carles Perez (72' Zaniolo), Mkhitaryan (93’ Perotti); Dzeko. All. Fonseca

MARCATORI: 14' Berenguer (T), 16' Dzeko (R), 23' Smalling (R), 61' rig. Diawara (R), 65' Singo (T)

AMMONITI: Lyanco (T), Carles Perez (R), Mancini (R), Meité (T), Zaniolo (R)