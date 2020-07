Juve, Sarri scherza: se hanno vinto con me, allora sono proprio forti

Il tecnico, ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato le sensazioni provate dopo aver vinto il suo primo campionato di Serie A: "Ha un sapore forte, particolare: vincere è difficile, e continuare a farlo diventa sempre più complicato". E poi: "Qui bisogna entrare in punta di piedi e cominciare piano piano a cambiare le cose"

"È uno scudetto dal sapore forte, particolare: vincere è difficile, e continuare a farlo diventa sempre più complicato. Quando nello sport si dà qualcosa per scontato è una delle maggiori bugie del mondo. Stare così tanto ad alto livello non è certo una passeggiata, e trovare le motivazioni per andare avanti dopo aver vinto tanto non era facile, né scontato". Così Maurizio Sarri (FOTOSTORY), ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato le sensazioni provate dopo aver vinto il suo primo scudetto, il nono consecutivo per la Juventus (FOTO).

"La società, Ronaldo e Dybala fanno la differenza" approfondimento Maurizio Sarri, dal lavoro in banca alla panchina della Juventus. FOTO "È stato un campionato particolare - ha sottolineato ancora Sarri -, durissimo, faticosissimo. Averlo vinto con due giornate di anticipo è un merito. Sono andato via prima del fischio finale per paura della secchiata, ho preferito aspettarli dentro, però mi hanno preso lo stesso". Poi un commento su due giocatori decisivi per il nono scudetto consecutivo. "Cristiano Ronaldo e Dybala sono due fuoriclasse assoluti, fanno la differenza - ha spiegato il tecnico bianconero - ed è chiaro che lo scudetto è in gran parte merito loro. Per le loro caratteristiche non è facile farli convivere, ma alla fine ci siamo riusciti. Ma la costante di tutto è la società, il presidente è un grande personaggio che ci sta vicino soprattutto nelle sconfitte, e ci dà la benzina. I dirigenti sono sempre presenti agli allenamenti, e ci puoi parlare: la società è una componente importante".