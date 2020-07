Serie A, Sassuolo-Milan 1-2: video, gol e highlights

Comincia bene il Milan, che conferma il suo straordinario momento di forma dopo il 5-1 rifilato al Bologna ( LE FOTO ). Al 19’ è già vantaggio dei rossoneri, con un colpo di testa in tuffo di Ibrahimovic su cross dalla destra di Calhanoglu. La squadra di Pioli tiene in mano il pallino del gioco, sfiora il raddoppio ancora con Ibrahimovic e invece al 41’ finisce per subire il pareggio. Mani di Calhanoglu e rigore fischiato da Pairetto dopo review al Var: Caputo trasforma per il suo diciannovesimo centro stagionale ( LA CLASSIFICA MARCATORI ). Recupero lungo, Ibra trova di nuovo il vantaggio ricevendo ancora da Calhanoglu e dribblando Consigli. Prima dell’intervallo espulso Bourabia per doppia ammonizione.

Secondo tempo

La ripresa comincia con tre cambi per il Sassuolo e uno per il Milan. De Zerbi inserisce Kyriakopoulos per Muldur, Haraslin per Boga, Magnanelli per Raspadori. Il Milan sfiora il terzo gol con Bennacer, che colpisce il palo al 74’, poi è Consigli a respingere due conclusioni di seguito di Kessié e Bonaventura. Finisce 2-1 per i rossoneri.