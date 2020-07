Pallone d’Oro 2020, per la prima volta il premio non sarà assegnato

Nessun Pallone d'Oro nel 2020. La rivista France Football, che ogni anno assegna il premio calcistico tramite votazione al giocatore che più si è distinto, ha annunciato che quest’anno il riconoscimento non ci sarà a causa di una stagione troppo condizionata dal Coronavirus.

“Non ci sono condizioni di equità”

Secondo la rivista, “a circostanze eccezionali, decisione eccezionali. Per la prima volta nella sua storia, nel 2020 il Pallone d'Oro di France Football non verrà assegnato. Non ci sono le sufficienti condizioni di equità".