Genoa-Lecce 2-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Il Genoa ha battuto 2-1 il Lecce nello scontro salvezza diretto della 34esima giornata di Serie A ( TUTTE LE PARTITE DI OGGI ). Padroni di casa in vantaggio con Sanabria. Mancosu prima sbaglia un rigore e poi segna il pari. Ma i padroni di casa vincono con un gol nel finale, uno sfortunato autogol di Gabriel su guizzo di Jagiello. Tre punti d'oro per i liguri, che salgono a +4 sul terzultimo posto ( CLASSIFICA SERIE A - CLASSIFICA MARCATORI )

Primo tempo: Genoa avanti con Sanabria

Nicola si affida al 4-3-1-2, con davanti la coppia Pandev-Sanabria. Stessa formazione anche per Liverani, che in attacco sceglie Farias e Babacar. Passano appena 7 minuti e i padroni di casa vanno in vantaggio. Pandev serve Sanabria che calcia al volo spiazzando Gabriel. Prova a rispondere il Lecce all’11’ con un colpo di testa di Barak, che termina però alto sopra la traversa. Al 38’ Farias ha una buona chance per concludere a rete, ma colpisce male il pallone. Al 44’ Lecce vicinissimo al pareggio, con un tiro di Lapadula che viene salvato sulla linea. Dopo un consulto al Var, l’arbitro decreta calcio di rigore, per fallo di Perin sull’attaccante del Lecce. Dal dischetto va Mancosu, che calcia alto: è il secondo errore dal dischetto di fila del centrocampista.