Inter, l'indiscrezione sulla seconda maglia a scacchiera fa discutere

Secondo il sito FootyHeadlines, la prossima divisa da trasferta del Biscione sarà a righe nerazzurre intrecciate su sfondo bianco. Il design non ha incontrato il gusto di tutti i tifosi nerazzurri: c'è chi la paragona a una "tovaglia da picnic" e chi la trova perfetta per giocare a tris

Al momento non c'è alcuna conferma ufficiale, ma l'indiscrezione sulla seconda maglia dell'Inter per la stagione 2020-21 ha già provocato qualche critica sui social dai tifosi nerazzurri. Secondo il portale FootyHeadlines, specializzato nei leak delle future divise delle squadre di calcio, la casacca del Biscione per le partite in trasferta sarà una scacchiera formata da righe nerazzurre su sfondo bianco, sia davanti che dietro. A completare il kit, pantaloncini e calzoncini anch'essi bianchi.