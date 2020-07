Allo stadio Mazza di Ferrara si chiude la 33esima giornata di Serie A. Gli uomini di Di Biagio cercano l’impresa, mentre quelli di Conte vogliono riprendersi il secondo posto in classifica. Petagna e Cerri in avanti per i padroni di casa. Tra i nerazzurri non convocato Lukaku: confermati Lautaro e Sanchez. Fischio d’inizio alle 21.45