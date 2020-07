Il pallanuotista Matteo Aicardi, centroboa del Settebello e della Pro Recco, è ricoverato all'ospedale di Albenga per Covid-19. Il giocatore, come confermato dal suo club, "ha la febbre ma sta bene".

Aicardi aveva lasciato una decina di giorni fa il ritiro della nazionale in corso in Sicilia per un problema alla spalla. (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMETI LIVE - LO SPECIALE)