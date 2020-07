MotoGP, Valentino Rossi verso firma accordo con la Yamaha Petronas

Valentino Rossi rimarrà in sella per altri due anni. Secondo le anticipazioni della Gazzetta dello Sport, ancora in attesa di conferma ufficiale, infatti, il pilota di Tavullia sarebbe ad un passo dall'accordo con la Petronas, il team satellite della Yamaha. Per la "Rosea", l'accordo dovrebbe prevedere il rinnovo di un anno (2021) con opzione per il 2022. A quel punto Valentino avrà 43 anni. Il team gli metterebbe a disposizione la M1 ufficiale. L'annuncio del prolungamento sarebbe dovuto arrivare a metà giugno, ma il rinvio causato dalla pandemia da Covid avrebbe fatto slittare il tutto di un mese. Probabilmente, l'ufficialità arriverà quando il carrozzone della MotoGP sarà Spagna, la prossima settimana, in concomitanza con il via al Gran Premio di Jerez il 19 luglio

Da diversi anni si vocifera sul possibile ritiro del campione ormai 41enne. I rumors, a più riprese smentiti dal braccio destro Uccio, sembrerebbero alla fine destinati a restare tali. Valentino avrebbe infatti sciolto i suoi dubbi e sembrerebbe pronto a prolungare la sua carriera per altre tre stagioni (considerando anche quella che sta per iniziare). Dopo aver ingaggiato Fabio Quartararo per il team ufficiale dal 2021, la Yamaha avrebbe infatti tenuto da parte la M1 del francese per Valentino. Nel team Petronas, Rossi dovrebbe trovare come compagno di squadra il suo amico e allievo Franco Morbidelli.

La nuova moto

La Yamaha avrebbe quindi promesso a Valentino una moto factory, ufficiale a tutti gli effetti. Negli anni, il team Petronas ha dimostrato di aver passione, di essere competente e ben strutturato. Non a caso è considerato “racing” per davvero. Cambiare team potrebbe voler dire anche cambiare gruppo di lavoro, una soluzione che potrebbe ridare anche nuova linfa alla sete di vittoria del Dottore. Mettersi in gioco a 41 anni, con la prospettiva di gareggiare sino ai 43 non è una scelta banale, e necessità anche di soluzioni coraggiose.

Un biennale

Nel contratto di due anni sarebbe presente anche un'opzione che gli permetterebbe di abbandonare quando vuole. Una scelta che, conoscendo Valentino, potrebbe essere letta come la sua volontà di valutare strada facendo gli obiettivi. Nonostante la carta d'identità, la mentalità resta sempre la stessa, quella che lo accomuna ai grandi dello sport: non si corre per partecipare, ma per vincere. L'obiettivo, neanche troppo nascosto resta il solito: Giacomo Agostini non è poi così irraggiungibile. 123 vittorie contro le 115 di Rossi. Raggiungerlo non sarà facile, soprattutto considerando la grande concorrenza, ma sognare non costa nulla. In fondo, al dottore, le sfide facili non sono mai piaciute.