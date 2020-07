Serie A, le probabili formazioni della 30esima giornata. FOTO

5/20 ©Getty

Dopo le due vittorie facili contro Lecce e Roma alla ripresa del campionato, il Milan ha molto faticato contro una Spal che ha giocato tutto il secondo tempo in 10. La partita salvata all'ultimo minuto con un autogol di Vicari deve essere cancellata ma la sfida contro la Lazio seconda in classifica, sulla carta, non è per niente facile. Pioli dovrebbe affidarsi in attacco a Rebic punta con dietro Bonaventura, Paquetà e Calhanoglu. In porta Giogio Donnarumma

Probabile formazione Milan