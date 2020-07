Genoa-Juventus 1-3: video, gol e highlights della partita di Serie A

La Juve vince e tiene a distanza di sicurezza la Lazio (sempre con 4 lunghezze di ritardo). Autori dei gol Dybala e Cristiano Ronaldo, oltre a Douglas Costa: per la squadra di Sarri è la sesta vittoria consecutiva in campionato. Per il Genoa segna Pinamonti

La Juve non si ferma, batte il Genoa a Marassi per 3-1 e tiene a distanza di sicurezza la Lazio (sempre con 4 lunghezze di ritardo). Autori dei gol Dybala e Cristiano Ronaldo, oltre a Douglas Costa: per la squadra di Sarri è la sesta vittoria consecutiva in campionato. Nulla ha potuto la formazione ligure: l'unico lampo di Pinamonti rende forse meno amaro il ko, ma un'eventuale vittoria del Lecce domani condannerebbe momentaneamente i rossoblu' alla retrocessione.

I gol

La prima frazione di gioco è quasi tutta di marca bianconera, con Ronaldo e compagni che tentano di assediare l'area locale alla ricerca del gol del vantaggio. Ci pensa il solito decisivo Paulo Dybala ad inventarsi una delle sue giocate che permettono alla Juve di portarsi sull'1-0. Passano una manciata di minuti e con un'altra prodezza, firmata pero' Cristiano Ronaldo, la squadra di Sarri raddoppia subito e mette al sicuro il risultato. Stavolta nulla può Perin sul siluro del portoghese dalla distanza. Nell'ultimo scorcio di gara, c'è spazio anche per il neo entrato Douglas Costa, che s'inventa un capolavoro con il mancino che fa scorrere i titoli di coda sulla gara. Con un sussulto d'orgoglio il Genoa trova il gol della bandiera ad opera di Pinamonti, che cambia il risultato ma non la sostanza della serata.

I gol: 50' Dybala (J), 56' Ronaldo (J), 73' Douglas Costa (J), 76' Pinamonti (G)



GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione (62' Barreca), Behrami, Schone (46' Lerager), Cassata (78' Pandev), Sturaro (75' Biraschi); Favilli (46' Sanabria), Pinamonti. All. Nicola

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic (74' Ramsey), Rabiot (83' Matuidi); Bernardeschi (66' Douglas Costa), Dybala (83' Olivieri), Cristiano Ronaldo (74' Higuain). All. Sarri

Ammoniti: Favilli (G), Schone (G), Bonucci (J), Sturaro (G), Masiello (G)