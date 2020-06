Samp-Bologna 1-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

I felsinei sbancano lo stadio Luigi Ferraris con Barrow su rigore e Orsolini. A due minuti dal termine accorcia Bonazzoli, ma il forcing finale dei doriani non porta risultati. Emiliani tranquilli a quota 37, blucerchiati a +1 sulla zona retrocessione

Pochi sussulti nei primi 45 minuti del match, a parte un'occasione per entrambe le squadre. Al 20', sugli sviluppi di un corner, il pallone arriva a Sansone che prova a sorprendere Audero: il portiere doriano fa buona guardia. Al 34' tenta di fare lo stesso La Gumina con un mancino da dentro l'area, Skorupski attento. Le reti rimangono inviolate.

Secondo tempo, Bologna spietato

A spaccare la partita è il rigore trasformato da Barrow al 72', dopo un contatto in area tra Orsolini e Murru. La Sampdoria subisce il colpo, e il Bologna ne approfitta al meglio: dopo soli due minuti, colpo di testa vincente di Orsolini e 2-0. C'è anche spazio per un palo colpito da Barrow (83'). I doriani accorciano con Bonazzoli, che sfrutta l'uscita a vuoto di Skorupksi e mette in rete (88'). Nessun colpo di scena nei sette minuti di recupero, Sampdoria-Bologna termina 1-2.