Serie A femminile, Figc assegna Scudetto alla Juventus

La decisione è stata presa all'unanimità. Il campionato era stato fermato per l'emergenza coronavirus mentre le bianconere erano prime in classifica con 9 punti di vantaggio su Fiorentina e Milan. La Federcalcio ha anche deciso che le calciatrici italiane diventeranno professioniste dalla stagione 2022-23

La Juventus Women ha vinto lo Scudetto femminile di calcio. Lo ha deciso il consiglio federale della Figc votando all'unanimità. Il campionato di Serie A femminile era stato

sospeso per il coronavirus dopo 16 giornate, quando le bianconere erano prime in classifica con 9 punti di vantaggio su Fiorentina e Milan, che dovevano ancora

recuperare lo scontro diretto. Per la Juventus è il terzo trionfo di fila, dopo le vittorie nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019 (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). In un primo momento il consiglio federale aveva deciso di congelare la classifica e sospendere la competizione, ma di non assegnare il titolo alla Juventus. Oggi la marcia indietro.