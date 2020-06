Coronavirus nel tennis, positivo anche l'allenatore di Djokovic

"Salve a tutti, voglio informavi che sono stato testato positivo al Covid-19 – ha twittato Coric, numero 23 del ranking mondiale - Voglio assicurarmi che tutti quelli che sono stati in contatto con me negli ultimi giorni facciano il test. Sono davvero dispiaciuto per ogni danno che possa aver causato. Sto bene e non ho alcun sintomo. Per favore, state al sicuro e in salute! Tanto amore per tutti!". Coric aveva da poco giocato proprio contro Dimitrov.

Djokovic deciderà se fare il tampone

Novak Djokovic è intanto tornato in Serbia e non ha ancora deciso se fare il tampone o meno. Il tennista serbo ha fatto spesso discutere per le sue posizioni no vax, ribadite anche in relazione al Covid-19: “Se mi costringeranno a fare il vaccino per giocare, potrei decidere di ritirarmi”, aveva detto in un’intervista. Altri tennisti sono già stati messi in autoisolamento domiciliare, come il croato Marin Cilic. L’Adria Tour era stato ideato da Djokovic proprio per celebrare il ritorno al tennis giocato dopo lo stop di marzo. Dopo le tappe di Belgrado e Zara avrebbe dovuto toccare Banja Luka e Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Gli organizzatori sono stati criticati per non aver disposto misure di sicurezza anti contagio, come testimonato da molte foto pubblicate sulla stampa.