8/17 ©LaPresse

Per quanto riguarda il Cagliari, sulla panchina dei sardi ci sarà l’esordio di Walter Zenga, dopo l’esonero di Maran. Non ci sarà lo squalificato Joao Pedro. Restano ai box Nainggolan, Oliva, Pavoletti e Faragò. Due le possibili soluzioni a livello di sistema di gioco ma per quanto riguarda la formazione non cambierebbero i nomi