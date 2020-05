Calciomercato, ultime notizie: tutti i nomi e le trattative. FOTO

14/15 ©Getty

Patrick Schick, al momento in prestito al Lipsia, preme per rimanere in Germania, dove sembra aver trovato la sua dimensione. I tedeschi però dovranno versare 30 milioni alla Roma, che non sembra molto intenzionata a concedere sconti

Roma, Schick sarà riscattato dal Lipsia: 11 giocatori in uscita nel prossimo calciomercato