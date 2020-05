Coronavirus, presidente Cio: "No Olimpiadi a porte chiuse"

Il numero uno del Comitato olimpico ha parlato ai microfoni della Bbc: "Capisco il Giappone quando dice che se nel 2021 la situazione non sarà risolta, non sarà possibile un altro rinvio e i Giochi di Tokyo devono essere cancellati. Ma ancora non sappiamo come sarà il mondo"

"Gare a porte chiuse non sono assolutamente quello che vogliamo, ma non sappiamo come sarà il mondo tra due mesi. Tra gli scenari valutiamo anche l'impatto di una possibile quarantena per gli atleti, senza tabù". Queste le parole di del presidente del Cio, Thomas Bach, durante un’intervista televisiva alla Bbc, in cui ha parlato delle prospettive future delle Olimpiadi di Tokyo, slittate al momento dal 2020 al 2021 (GLI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS IN DIRETTA - LO SPECIALE).