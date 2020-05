Dries Martens trova l'accordo per il rinnovo con il Napoli

L’attaccante belga avrebbe deciso di restare all’ombra del Vesuvio per proseguire la sua carriera da giocatore dopo avere ricevuto un’offerta per il rinnovo fino al 2022 e un futuro da dirigente

Sarà sempre più azzurro il futuro di Dries Mertens. L’attaccante del Napoli avrebbe deciso di restare all’ombra del Vesuvio per proseguire la sua carriera da giocatore dopo avere ricevuto un’offerta per il rinnovo fino al 2022. Ma c’è di più, Aurelio De Laurentiis per il giocatore avrebbe anche in mente di tenerlo alla sua corte come dirigente.